Дятлова Прасковья Прокофьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дятловъ Дмитрий
Рождение ребёнка
1777
Сын: Дятловъ Фаддей
Отец ребёнка: Дятловъ Дмитрий
Рождение ребёнка
1779
Дочь: (Дятлова) Настасья
Отец ребёнка: Дятловъ Дмитрий
Рождение ребёнка
1785
Дочь: (Дятлова) Марья
Отец ребёнка: Дятловъ Дмитрий
Рождение ребёнка
1788
Дочь: (Дятлова) Офимья
Отец ребёнка: Дятловъ Дмитрий