Дятлова Прасковья Прокофьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дятлова Прасковья Прокофьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1743 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дятловъ Дмитрий

Рождение ребёнка
1777

Сын: Дятловъ Фаддей

Отец ребёнка: Дятловъ Дмитрий

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Дочь: (Дятлова) Настасья

Отец ребёнка: Дятловъ Дмитрий

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Дочь: (Дятлова) Марья

Отец ребёнка: Дятловъ Дмитрий

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Дочь: (Дятлова) Офимья

Отец ребёнка: Дятловъ Дмитрий

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

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