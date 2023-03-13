Дятлова Анисья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дятлова Анисья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1715 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1743

Сын: Дятловъ Дмитрий

Отец ребёнка: Дятловъ Андрей

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Дятловъ Андрей

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Дятловъ Самойла

Отец ребёнка: Дятловъ Андрей

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дятловъ Андрей

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