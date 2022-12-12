Максим Петрович
Место рождения
Дата рождения1692
Дата смерти15.05.1749
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692
Отец: Петр Макарович
Мать: Евдокия Дементьевна
Рождение ребёнка
1722
Дочь: Дарья Максимовна
Мать ребёнка: Елена Трофимовна
Рождение ребёнка
1725
Дочь: Анна Максимовна
Мать ребёнка: Елена Трофимовна
Рождение ребёнка
1735
Дочь: Мария Максимовна
Мать ребёнка: Елена Трофимовна
Рождение ребёнка
1740
Сын: Иван Максимович
Мать ребёнка: Елена Трофимовна
Бракосочетание
19.02.1748
Жена: Ефимия Ивановна
Церковь Преображения Господня, Спас Талицы, погост, Скорыневская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Трофимовна
Место жительства
Неизвестно
Похороны
15.05.1749
Церковь Преображения Господня, Спас Талицы, погост, Скорыневская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Смерть
15.05.1749