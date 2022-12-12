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Максим Петрович

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Место рождения

Жизнейка, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1692

Дата смерти

15.05.1749

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692

Отец: Петр Макарович

Мать: Евдокия Дементьевна

Жизнейка, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1722

Дочь: Дарья Максимовна

Мать ребёнка: Елена Трофимовна

Жизнейка, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1725

Дочь: Анна Максимовна

Мать ребёнка: Елена Трофимовна

Жизнейка, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1735

Дочь: Мария Максимовна

Мать ребёнка: Елена Трофимовна

Жизнейка, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1740

Сын: Иван Максимович

Мать ребёнка: Елена Трофимовна

Жизнейка, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
19.02.1748

Жена: Ефимия Ивановна

Церковь Преображения Господня, Спас Талицы, погост, Скорыневская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Трофимовна

Место жительства
Неизвестно
Жизнейка, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Похороны
15.05.1749
Церковь Преображения Господня, Спас Талицы, погост, Скорыневская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Смерть
15.05.1749
Жизнейка, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
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