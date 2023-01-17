Анна Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Максимовна

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Место рождения

Жизнейка, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1725

Дата смерти

24.03.1750

Пол

Женский

Отец

1692 г.р.

Мать

1701 г.р.

Муж

1729 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Максим Петрович

Мать: Елена Трофимовна

Жизнейка, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
24.07.1749

Муж: Степан Андреевич

Церковь Преображения Господня, Спас Талицы, погост, Скорыневская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Сивцево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Похороны
24.03.1750
Церковь Преображения Господня, Спас Талицы, погост, Скорыневская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Смерть
24.03.1750
Жизнейка, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
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