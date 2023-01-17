Анна Максимовна
Место рождения
Дата рождения1725
Дата смерти24.03.1750
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: Максим Петрович
Мать: Елена Трофимовна
Бракосочетание
24.07.1749
Муж: Степан Андреевич
Церковь Преображения Господня, Спас Талицы, погост, Скорыневская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Сивцево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Похороны
24.03.1750
Церковь Преображения Господня, Спас Талицы, погост, Скорыневская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Смерть
24.03.1750