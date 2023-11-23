Васса Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Арсений Никонов
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Евдокия Арсеньева
Отец ребёнка: Арсений Никонов
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Феодосия Арсеньева
Отец ребёнка: Арсений Никонов
Рождение ребёнка
1766
Сын: Яков Арсеньев
Отец ребёнка: Арсений Никонов
Арсеньев Яков Арсеньевич (1766 — 1848) Родился в семье священника села Бедарева Любимского уезда1 Арсения Никоновича. Окончив курс Костромской духовной семинарии в 1785 году, он прислан был в семинари... Показать все
Смерть
Неизвестно