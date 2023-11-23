Васса Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасса Иванова

Васса Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1727 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арсений Никонов

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Евдокия Арсеньева

Отец ребёнка: Арсений Никонов

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Феодосия Арсеньева

Отец ребёнка: Арсений Никонов

Рождение ребёнка
1766

Сын: Яков Арсеньев

Отец ребёнка: Арсений Никонов

Арсеньев Яков Арсеньевич (1766 — 1848) Родился в семье священника села Бедарева Любимского уезда1 Арсения Никоновича. Окончив курс Костромской духовной семинарии в 1785 году, он прислан был в семинари... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.