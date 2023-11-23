Яков Арсеньев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смерти29.06.1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Арсений Никонов
Мать: Васса Иванова
Арсеньев Яков Арсеньевич (1766 — 1848) Родился в семье священника села Бедарева Любимского уезда1 Арсения Никоновича. Окончив курс Костромской духовной семинарии в 1785 году, он прислан был в семинари... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: неизвестно
Смерть
29.06.1848