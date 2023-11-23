Яков Арсеньев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯков Арсеньев

Яков Арсеньев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

29.06.1848

Пол

Мужской

Отец

1727 г.р.

Мать

1736 г.р.

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Арсений Никонов

Мать: Васса Иванова

Арсеньев Яков Арсеньевич (1766 — 1848) Родился в семье священника села Бедарева Любимского уезда1 Арсения Никоновича. Окончив курс Костромской духовной семинарии в 1785 году, он прислан был в семинари... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: неизвестно

Смерть
29.06.1848

Мы используем куки для улучшения работы сайта.