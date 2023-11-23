Арсений Никонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрсений Никонов

Арсений Никонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1727

Дата смерти

05.10.1795

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Никон Родионов

Мать: Мария Прокофьева

Арсений Никонович (1727 — 1795) Родился в семье священника села Филипова Любимского уезда1 Никона Родионовича. Священник села Бедарева Любимского уезда2 . Умер 5 октября 1795 года. Жена его Васса Иван... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васса Иванова

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Евдокия Арсеньева

Мать ребёнка: Васса Иванова

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Феодосия Арсеньева

Мать ребёнка: Васса Иванова

Рождение ребёнка
1766

Сын: Яков Арсеньев

Мать ребёнка: Васса Иванова

Арсеньев Яков Арсеньевич (1766 — 1848) Родился в семье священника села Бедарева Любимского уезда1 Арсения Никоновича. Окончив курс Костромской духовной семинарии в 1785 году, он прислан был в семинари... Показать все
Смерть
05.10.1795

Мы используем куки для улучшения работы сайта.