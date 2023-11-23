Арсений Никонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1727
Дата смерти05.10.1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: Никон Родионов
Мать: Мария Прокофьева
Арсений Никонович (1727 — 1795) Родился в семье священника села Филипова Любимского уезда1 Никона Родионовича. Священник села Бедарева Любимского уезда2 . Умер 5 октября 1795 года. Жена его Васса Иван... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васса Иванова
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Евдокия Арсеньева
Мать ребёнка: Васса Иванова
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Феодосия Арсеньева
Мать ребёнка: Васса Иванова
Рождение ребёнка
1766
Сын: Яков Арсеньев
Мать ребёнка: Васса Иванова
Арсеньев Яков Арсеньевич (1766 — 1848) Родился в семье священника села Бедарева Любимского уезда1 Арсения Никоновича. Окончив курс Костромской духовной семинарии в 1785 году, он прислан был в семинари... Показать все
Смерть
05.10.1795