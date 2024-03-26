Абрамова Пелагея Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1844
Сын: Григорьев Димитрий (Дмитрий) Иванович
Отец ребёнка: Абрамов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Абрамов Иван Иванович
Место жительства
1849
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Абрамов Иван Иванович
Смерть
Неизвестно