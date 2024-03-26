Абрамова Пелагея Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамова Пелагея Савельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абрамов Иван Иванович

Рождение ребёнка
1844

Сын: Григорьев Димитрий (Дмитрий) Иванович

Отец ребёнка: Абрамов Иван Иванович

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1847

Сын: Абрамов Петр Иванович

Отец ребёнка: Абрамов Иван Иванович

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Место жительства
1849
Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1853

Сын: Григорьев Яков Иванович

Отец ребёнка: Абрамов Иван Иванович

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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