Абрамов Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбрамов Иван Иванович

Абрамов Иван Иванович

Место рождения

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1813

Дата смерти

06.10.1861

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Абрамов Иван Григорьевич

Мать: Абрамова Параскева Карповна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абрамова Пелагея Савельевна

Рождение ребёнка
1844

Сын: Григорьев Димитрий (Дмитрий) Иванович

Мать ребёнка: Абрамова Пелагея Савельевна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1847

Сын: Абрамов Петр Иванович

Мать ребёнка: Абрамова Пелагея Савельевна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1853

Сын: Григорьев Яков Иванович

Мать ребёнка: Абрамова Пелагея Савельевна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
06.10.1861
Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
от горячки

Мы используем куки для улучшения работы сайта.