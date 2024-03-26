Абрамов Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смерти06.10.1861
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1844
Сын: Григорьев Димитрий (Дмитрий) Иванович
Мать ребёнка: Абрамова Пелагея Савельевна
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Абрамова Пелагея Савельевна
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Абрамова Пелагея Савельевна
Смерть
06.10.1861
от горячки