Андросов / Андрусов / Петр Алексеевич
Место рождения
Дата рождения20.12.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1867
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.09.1886
Рождение ребёнка
20.10.1888
Рождение ребёнка
1893
Дочь: (Андросова / Андрусова /) Пелагея Петровна
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Евдокия Максимовна
Рождение ребёнка
27.03.1894
Дочь: (Андросов / Андрусов /) Матрена Петровна
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Евдокия Максимовна
Рождение ребёнка
23.10.1897
Рождение ребёнка
23.10.1897
Смерть
Неизвестно