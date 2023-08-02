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Андросов / Андрусов / Петр Алексеевич

Место рождения

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

20.12.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1867

Отец: Андросов / Андрусов / Алексей Максимович

Мать: Андросова / Андрусова / Варвара Филипповна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андросова / Андрусова / Евдокия Максимовна

Рождение ребёнка
21.09.1886

Сын: Андросов / Андрусов / Иван Петрович

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Евдокия Максимовна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.10.1888

Сын: Андросов / Андрусов / Тимофей Петрович

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Евдокия Максимовна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: (Андросова / Андрусова /) Пелагея Петровна

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Евдокия Максимовна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.03.1894

Дочь: (Андросов / Андрусов /) Матрена Петровна

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Евдокия Максимовна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.10.1897

Сын: Андросов / Андрусов / Дмитрий Петрович

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Евдокия Максимовна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.10.1897

Сын: Андросов / Андрусов / Яков Петрович

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Евдокия Максимовна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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