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Андросов / Андрусов / Алексей Максимович

Место рождения

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1832

Дата смерти

09.11.1893

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Андрусов / Андросов / Максим Григорьевич

Мать: Андрусова Евдокия

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Андросов / Андрусов / ? Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Варвара Филипповна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Андросов / Андрусов / Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Варвара Филипповна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.12.1867

Сын: Андросов / Андрусов / Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Варвара Филипповна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Андросов / Андрусов / Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Варвара Филипповна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андросова / Андрусова / Варвара Филипповна

Смерть
09.11.1893
Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
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