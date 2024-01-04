Андросов / Андрусов / Алексей Максимович
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смерти09.11.1893
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Андросов / Андрусов / ? Петр Алексеевич
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Варвара Филипповна
Рождение ребёнка
1860
Сын: Андросов / Андрусов / Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Варвара Филипповна
Рождение ребёнка
20.12.1867
Рождение ребёнка
1870
Сын: Андросов / Андрусов / Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Варвара Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.11.1893