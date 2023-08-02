Андросова / Андрусова / Евдокия Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндросова / Андрусова / Евдокия Максимовна

Андросова / Андрусова / Евдокия Максимовна

Место рождения

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андросов / Андрусов / Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
21.09.1886

Сын: Андросов / Андрусов / Иван Петрович

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Петр Алексеевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.10.1888

Сын: Андросов / Андрусов / Тимофей Петрович

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Петр Алексеевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: (Андросова / Андрусова /) Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Петр Алексеевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.03.1894

Дочь: (Андросов / Андрусов /) Матрена Петровна

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Петр Алексеевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.10.1897

Сын: Андросов / Андрусов / Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Петр Алексеевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.10.1897

Сын: Андросов / Андрусов / Яков Петрович

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Петр Алексеевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.