Андросова / Андрусова / Евдокия Максимовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.09.1886
Сын: Андросов / Андрусов / Иван Петрович
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
20.10.1888
Сын: Андросов / Андрусов / Тимофей Петрович
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
1893
Дочь: (Андросова / Андрусова /) Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
27.03.1894
Дочь: (Андросов / Андрусов /) Матрена Петровна
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
23.10.1897
Сын: Андросов / Андрусов / Дмитрий Петрович
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
23.10.1897
Сын: Андросов / Андрусов / Яков Петрович
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Петр Алексеевич
Смерть
Неизвестно