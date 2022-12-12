Ирина Онуфриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Онуфриевна

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Место рождения

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1754 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Анна Козминична

Отец ребёнка: Козма Парфеньевич

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1776

Сын: Григорий Козмич

Отец ребёнка: Козма Парфеньевич

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Евдокия Козминична

Отец ребёнка: Козма Парфеньевич

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1781

Сын: Андрей Козмич

Отец ребёнка: Козма Парфеньевич

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козма Парфеньевич

Место жительства
Неизвестно
Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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