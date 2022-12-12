Ирина Онуфриевна
Место рождения
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Анна Козминична
Отец ребёнка: Козма Парфеньевич
Рождение ребёнка
1776
Сын: Григорий Козмич
Отец ребёнка: Козма Парфеньевич
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Евдокия Козминична
Отец ребёнка: Козма Парфеньевич
Рождение ребёнка
1781
Сын: Андрей Козмич
Отец ребёнка: Козма Парфеньевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козма Парфеньевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно