Козма Парфеньевич
Место рождения
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: Парфений Федотович
Мать: Гликерия Ивановна
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Анна Козминична
Мать ребёнка: Ирина Онуфриевна
Рождение ребёнка
1776
Сын: Григорий Козмич
Мать ребёнка: Ирина Онуфриевна
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Евдокия Козминична
Мать ребёнка: Ирина Онуфриевна
Рождение ребёнка
1781
Сын: Андрей Козмич
Мать ребёнка: Ирина Онуфриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Онуфриевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно