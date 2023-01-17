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Козма Парфеньевич

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Место рождения

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Парфений Федотович

Мать: Гликерия Ивановна

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Анна Козминична

Мать ребёнка: Ирина Онуфриевна

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1776

Сын: Григорий Козмич

Мать ребёнка: Ирина Онуфриевна

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Евдокия Козминична

Мать ребёнка: Ирина Онуфриевна

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1781

Сын: Андрей Козмич

Мать ребёнка: Ирина Онуфриевна

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Онуфриевна

Место жительства
Неизвестно
Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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