Гордеева Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1688
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1688
Отец: Павелъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1727
Сын: Гордеевъ Матвей
Отец ребёнка: Гордеевъ Иванъ
Рождение ребёнка
1730
Сын: Гордеевъ Григорий
Отец ребёнка: Гордеевъ Иванъ
Рождение ребёнка
1731
Сын: Гордеевъ Павелъ
Отец ребёнка: Гордеевъ Иванъ
Рождение ребёнка
1738
Сын: Гордеевъ Андрей
Отец ребёнка: Гордеевъ Иванъ
Рождение ребёнка
1743
Сын: Гордеевъ Василий
Отец ребёнка: Гордеевъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гордеевъ Иванъ