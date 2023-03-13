Гордеева Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гордеева Матрена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1688

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1688

Отец: Павелъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1727

Сын: Гордеевъ Матвей

Отец ребёнка: Гордеевъ Иванъ

Чесноковка, Уфимский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1730

Сын: Гордеевъ Григорий

Отец ребёнка: Гордеевъ Иванъ

Чесноковка, Уфимский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1731

Сын: Гордеевъ Павелъ

Отец ребёнка: Гордеевъ Иванъ

Чесноковка, Уфимский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1738

Сын: Гордеевъ Андрей

Отец ребёнка: Гордеевъ Иванъ

Чесноковка, Уфимский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1743

Сын: Гордеевъ Василий

Отец ребёнка: Гордеевъ Иванъ

Чесноковка, Уфимский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гордеевъ Иванъ

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