Гордеевъ Павелъ
Место рождения
Дата рождения1731
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: Гордеевъ Иванъ
Мать: Гордеева Матрена
Рождение ребёнка
1757
Сын: Гордеевъ Кузьма
Мать ребёнка: Гордеева Анна Иванова
Рождение ребёнка
1759
Сын: Гордеевъ Андрей
Мать ребёнка: Гордеева Анна Иванова
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Настасья
Мать ребёнка: Гордеева Анна Иванова
Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гордеева Анна Иванова