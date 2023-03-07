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Гордеевъ Павелъ

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Место рождения

Чесноковка, Уфимский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1731

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: Гордеевъ Иванъ

Мать: Гордеева Матрена

Чесноковка, Уфимский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1757

Сын: Гордеевъ Кузьма

Мать ребёнка: Гордеева Анна Иванова

Рождение ребёнка
1759

Сын: Гордеевъ Андрей

Мать ребёнка: Гордеева Анна Иванова

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Настасья

Мать ребёнка: Гордеева Анна Иванова

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гордеева Анна Иванова

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