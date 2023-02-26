Пантелеймон Терентиев
Место рожденияд.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1818
Дата смерти06.07.1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Терехов Терентий Иванов
Мать: ?
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
04.05.1839
Жена: Дария Лаврентиева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.07.1847
Сын: Ефим Пантелеймонов
Мать ребёнка: Дария Лаврентиева
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
06.07.1848
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от холеры