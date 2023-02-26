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Пантелеймон Терентиев

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Место рождения

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1818

Дата смерти

06.07.1848

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Терехов Терентий Иванов

Мать: ?

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
04.05.1839

Жена: Дария Лаврентиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.07.1847

Сын: Ефим Пантелеймонов

Мать ребёнка: Дария Лаврентиева

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
06.07.1848
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от холеры
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