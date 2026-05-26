Говорков Алексей Сергеевич
мужской, родился 04.12.1983, Рудногорск, Нижнеилимский муниципальный район, Иркутская область
ОтецГоворков Сергей Николаевич09.07.1960 г.р.
Супруги
Говоркова (Васильева) Анастасия Викторона03.06.1989 г.р.
Дети
Говорков Дмитрий Алексеевич16.09.2012 г.р.
Говорков Марк Алексеевич28.04.2020 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1983
Отец: Говорков Сергей Николаевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рудногорск, Нижнеилимский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
23.12.2011
Рождение ребёнка
16.09.2012
Сын: Говорков Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: Говоркова (Васильева) Анастасия Викторона
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
28.04.2020
Мать ребёнка: Говоркова (Васильева) Анастасия Викторона
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область