Говорков Алексей Сергеевич 04.12.1983 — найти родственников по фамилии на Familio
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Говорков Алексей Сергеевич

Автор
АГ
Говорков А.

мужской, родился 04.12.1983, Рудногорск, Нижнеилимский муниципальный район, Иркутская область

Отец
Говорков Сергей Николаевич09.07.1960 г.р.
Супруги
Говоркова (Васильева) Анастасия Викторона03.06.1989 г.р.
Дети
Говорков Дмитрий Алексеевич16.09.2012 г.р.
Говорков Марк Алексеевич28.04.2020 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1983

Отец: Говорков Сергей Николаевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рудногорск, Нижнеилимский муниципальный район, Иркутская область

Бракосочетание
23.12.2011

Жена: Говоркова (Васильева) Анастасия Викторона

Рождение ребёнка
16.09.2012

Сын: Говорков Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Говоркова (Васильева) Анастасия Викторона

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Рождение ребёнка
28.04.2020

Сын: Говорков Марк Алексеевич

Мать ребёнка: Говоркова (Васильева) Анастасия Викторона

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

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