Говоркова (Васильева) Анастасия Викторона
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.06.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1989
Бракосочетание
23.12.2011
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.09.2012
Сын: Говорков Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.04.2020
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности