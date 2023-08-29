Говоркова (Васильева) Анастасия Викторона — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Говоркова (Васильева) Анастасия Викторона

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1989

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1989

Отец: Васильев Виктор Николаевич

Мать: Васильева Людмила Николаевна

Бракосочетание
23.12.2011

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.09.2012

Сын: Говорков Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.04.2020

Сын: Говорков Марк Алексеевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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