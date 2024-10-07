Гавриш (Солтан) Марфа Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1888
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Солтан Иван Евстафьевич
Мать: Солтан Устина Парфёновна
Восприемник
12.07.1887 ст.
Ольга Иосифовна Солтан
Рождение ребёнка
12.12.1889 ст.
Сын: Гавриш Спиридон Кондратьевич
Отец ребёнка: Гавриш Кондратий Ерофеевич
Рождение ребёнка
08.12.1891 ст.
Сын: Гавриш Николай Кондратьевич
Отец ребёнка: Гавриш Кондратий Ерофеевич
Рождение ребёнка
04.09.1894 ст.
Дочь: Скоробогатько (Гавриш) Елизавета Кондратьевна
Отец ребёнка: Гавриш Кондратий Ерофеевич
Рождение ребёнка
12.01.1897 ст.
Дочь: Гавриш Мария Кондратьевна
Отец ребёнка: Гавриш Кондратий Ерофеевич
Смерть
После 1888