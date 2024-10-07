Гавриш (Солтан) Марфа Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГавриш (Солтан) Марфа Ивановна

Гавриш (Солтан) Марфа Ивановна

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1888

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Солтан Иван Евстафьевич

Мать: Солтан Устина Парфёновна

Покровское, Чернігівська область
Восприемник
12.07.1887 ст.
Покровское, Чернігівська область
Ольга Иосифовна Солтан
Рождение ребёнка
12.12.1889 ст.

Сын: Гавриш Спиридон Кондратьевич

Отец ребёнка: Гавриш Кондратий Ерофеевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.12.1891 ст.

Сын: Гавриш Николай Кондратьевич

Отец ребёнка: Гавриш Кондратий Ерофеевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.09.1894 ст.

Дочь: Скоробогатько (Гавриш) Елизавета Кондратьевна

Отец ребёнка: Гавриш Кондратий Ерофеевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.01.1897 ст.

Дочь: Гавриш Мария Кондратьевна

Отец ребёнка: Гавриш Кондратий Ерофеевич

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1888
Покровское, Чернігівська область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.