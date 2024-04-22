Скоробогатько (Гавриш) Елизавета Кондратьевна
Место рождения
Дата рождения04.09.1894 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1894 ст.
Отец: Гавриш Кондратий Ерофеевич
Мать: Гавриш Марфа Ивановна
Крещение
04.09.1894 ст.
Рождение ребёнка
01.01.1913 ст.
Сын: Скоробогатько Иван Иванович
Отец ребёнка: Скоробогатько Иван Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно