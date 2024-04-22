Скоробогатько (Гавриш) Елизавета Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скоробогатько (Гавриш) Елизавета Кондратьевна

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Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

04.09.1894 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1894 ст.

Отец: Гавриш Кондратий Ерофеевич

Мать: Гавриш Марфа Ивановна

Покровское, Чернігівська область
Крещение
04.09.1894 ст.
Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.01.1913 ст.

Сын: Скоробогатько Иван Иванович

Отец ребёнка: Скоробогатько Иван Афанасьевич

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скоробогатько Иван Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
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