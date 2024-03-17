Солтан Устина Парфёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гавриш (Солтан) Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Солтан Иван Евстафьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1851
Сын: Солтан Варфоломей Иванович
Отец ребёнка: Солтан Иван Евстафьевич
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Солтан Иван Евстафьевич
Рождение ребёнка
1855
Сын: Солтан Панкратий Иванович
Отец ребёнка: Солтан Иван Евстафьевич
Смерть
Неизвестно