Солтан Устина Парфёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солтан Устина Парфёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гавриш (Солтан) Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Солтан Иван Евстафьевич

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солтан Иван Евстафьевич

Рождение ребёнка
1851

Сын: Солтан Варфоломей Иванович

Отец ребёнка: Солтан Иван Евстафьевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Солтан Иосиф Иванович

Отец ребёнка: Солтан Иван Евстафьевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Солтан Панкратий Иванович

Отец ребёнка: Солтан Иван Евстафьевич

Покровское, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Покровское, Чернігівська область

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