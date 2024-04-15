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Зенков Терентий Кондратьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зенков Кондратий Иванович

Мать: Зенкова Пелагея Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Серафима Терентьевна

Мать ребёнка: Зенкова Мария Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сыскова Ефросиния Терентьевна

Мать ребёнка: Зенкова Мария Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зенкова Феодосия Терентьевна

Мать ребёнка: Зенкова Мария Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Авдошова Капитолина Терентьевна

Мать ребёнка: Зенкова Мария Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пермякова Раиса Терентьевна

Мать ребёнка: Зенкова Мария Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Артемьева Пелагея Терентьевна

Мать ребёнка: Зенкова Мария Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зенкова Мария Федоровна

Смерть
Неизвестно
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