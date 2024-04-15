Зенков Терентий Кондратьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Серафима Терентьевна
Мать ребёнка: Зенкова Мария Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сыскова Ефросиния Терентьевна
Мать ребёнка: Зенкова Мария Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зенкова Феодосия Терентьевна
Мать ребёнка: Зенкова Мария Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Авдошова Капитолина Терентьевна
Мать ребёнка: Зенкова Мария Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пермякова Раиса Терентьевна
Мать ребёнка: Зенкова Мария Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Артемьева Пелагея Терентьевна
Мать ребёнка: Зенкова Мария Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зенкова Мария Федоровна
Смерть
Неизвестно