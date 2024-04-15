Зенкова Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зенкова Мария Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Серафима Терентьевна

Отец ребёнка: Зенков Терентий Кондратьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сыскова Ефросиния Терентьевна

Отец ребёнка: Зенков Терентий Кондратьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зенкова Феодосия Терентьевна

Отец ребёнка: Зенков Терентий Кондратьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Авдошова Капитолина Терентьевна

Отец ребёнка: Зенков Терентий Кондратьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пермякова Раиса Терентьевна

Отец ребёнка: Зенков Терентий Кондратьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Артемьева Пелагея Терентьевна

Отец ребёнка: Зенков Терентий Кондратьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зенков Терентий Кондратьевич

Смерть
Неизвестно
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