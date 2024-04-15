Зенкова Мария Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Серафима Терентьевна
Отец ребёнка: Зенков Терентий Кондратьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сыскова Ефросиния Терентьевна
Отец ребёнка: Зенков Терентий Кондратьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зенкова Феодосия Терентьевна
Отец ребёнка: Зенков Терентий Кондратьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Авдошова Капитолина Терентьевна
Отец ребёнка: Зенков Терентий Кондратьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пермякова Раиса Терентьевна
Отец ребёнка: Зенков Терентий Кондратьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Артемьева Пелагея Терентьевна
Отец ребёнка: Зенков Терентий Кондратьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно