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Дьякова Наталья Нестерова

Место рождения

Саюкино, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Саюкино, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Безгин Антон Маркович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Безгина Катерина Антоновна

Отец ребёнка: Безгин Антон Маркович

Дмитриевщина, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Безгин Максим Антонович

Отец ребёнка: Безгин Антон Маркович

Дмитриевщина, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1739

Дочь: Безгина Пелагея Антонова

Отец ребёнка: Безгин Антон Маркович

Дмитриевщина, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
12.06.1760

Сын: Безгин Петр Антонович

Отец ребёнка: Безгин Антон Маркович

Дмитриевщина, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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