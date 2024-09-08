Дьякова Наталья Нестерова
Место рождения
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Безгина Катерина Антоновна
Отец ребёнка: Безгин Антон Маркович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Безгин Антон Маркович
Рождение ребёнка
1739
Дочь: Безгина Пелагея Антонова
Отец ребёнка: Безгин Антон Маркович
Рождение ребёнка
12.06.1760
Отец ребёнка: Безгин Антон Маркович
Смерть
Неизвестно