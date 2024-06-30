Лукич Никита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукич Никита

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хохлов Лука

Мать: (Хохлова) Наталья

Объекты, на которые ссылается эта заметка, отсутствуют, поэтому они были созданы при запуске Проверки и исправления в 01.03.2024 22:16:17.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Никитична) Татьяна

Мать ребёнка: не указана

Объекты, на которые ссылается эта заметка, отсутствуют, поэтому они были созданы при запуске Проверки и исправления в 01.03.2024 22:16:17.
Смерть
Неизвестно

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