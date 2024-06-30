(Никитична) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лукич Никита
Мать: не указана
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Рождение ребёнка
12.10.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Никитин Никита Михайлович
Рождение ребёнка
1939
Дочь: (Никитична) Наталия
Отец ребёнка: Никитин Никита Михайлович
Рождение ребёнка
После 1940
Сын: Никитич Валентин
Отец ребёнка: Никитин Никита Михайлович
Смерть
Неизвестно