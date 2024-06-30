(Никитична) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Никитична) Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1939 г.р.
После 1940 г.р.

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лукич Никита

Мать: не указана

Объекты, на которые ссылается эта заметка, отсутствуют, поэтому они были созданы при запуске Проверки и исправления в 01.03.2024 22:16:17.
Рождение ребёнка
12.10.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никитин Никита Михайлович

Рождение ребёнка
1939

Дочь: (Никитична) Наталия

Отец ребёнка: Никитин Никита Михайлович

Рождение ребёнка
После 1940

Сын: Никитич Валентин

Отец ребёнка: Никитин Никита Михайлович

Смерть
Неизвестно

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