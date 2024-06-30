(Хохлова) Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
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Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лукич Никита
Отец ребёнка: Хохлов Лука
Объекты, на которые ссылается эта заметка, отсутствуют, поэтому они были созданы при запуске Проверки и исправления в 01.03.2024 22:16:17.
Рождение ребёнка
1895
Сын: Лукич Федор
Отец ребёнка: Хохлов Лука
Смерть
Неизвестно