Лукич Федор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смерти18.05.1954
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Хохлов Лука
Мать: (Хохлова) Наталья
Рождение ребёнка
1912
Дочь: (Федоровна) Мария
Мать ребёнка: (Григорьевна) Варвара
Рождение ребёнка
13.12.1922
Дочь: (Федоровна) Александра
Мать ребёнка: (Григорьевна) Варвара
Смерть
18.05.1954
Информация из веб-сайта семьи Мельниченко | https://www.myheritage.com/site-66474731/веб-сайт-семьи-мельниченко?lang=RU