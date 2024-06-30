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Лукич Федор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

18.05.1954

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Хохлов Лука

Мать: (Хохлова) Наталья

Рождение ребёнка
1912

Дочь: (Федоровна) Мария

Мать ребёнка: (Григорьевна) Варвара

Рождение ребёнка
13.12.1922

Дочь: (Федоровна) Александра

Мать ребёнка: (Григорьевна) Варвара

Смерть
18.05.1954
Информация из веб-сайта семьи Мельниченко | https://www.myheritage.com/site-66474731/веб-сайт-семьи-мельниченко?lang=RU

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