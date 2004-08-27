(Федоровна) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Федоровна) Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.12.1922

Дата смерти

27.08.2004

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

1892 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1922

Отец: Лукич Федор

Мать: (Григорьевна) Варвара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванович Имя Отсутствует

Скрыто настройками приватности
Смерть
27.08.2004
Остроухов, Кумылженский муниципальный район, Волгоградская область

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