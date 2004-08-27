(Федоровна) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.12.1922
Дата смерти27.08.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1922
Отец: Лукич Федор
Мать: (Григорьевна) Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванович Имя Отсутствует
Скрыто настройками приватности
Смерть
27.08.2004
Остроухов, Кумылженский муниципальный район, Волгоградская область