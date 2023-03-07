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Игнатей Иванов

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Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1754

Дата смерти

1822

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Меньший (Велдяшка Захаров) Антипов

Мать: Из Никитино Марья Карпова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Антон Игнатов

Мать ребёнка: Дарья Корнилова

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Агафья Игнатьевна

Мать ребёнка: Дарья Корнилова

Рождение ребёнка
1792

Сын: Игушкин Спиридон Игнатьев

Мать ребёнка: Дарья Корнилова

Рождение ребёнка
1796

Сын: Игушкин Карп Игнатьев

Мать ребёнка: Дарья Корнилова

Рождение ребёнка
1819

Сын: Игушкин Сергей Игнатиев

Мать ребёнка: Дарья Корнилова

Смерть
1822
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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