Игнатей Иванов
Место рождения
Дата рождения1754
Дата смерти1822
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Рождение ребёнка
1788
Сын: Антон Игнатов
Мать ребёнка: Дарья Корнилова
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Агафья Игнатьевна
Мать ребёнка: Дарья Корнилова
Рождение ребёнка
1792
Сын: Игушкин Спиридон Игнатьев
Мать ребёнка: Дарья Корнилова
Рождение ребёнка
1796
Мать ребёнка: Дарья Корнилова
Рождение ребёнка
1819
Мать ребёнка: Дарья Корнилова
Смерть
1822