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Дарья Корнилова

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Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Антон Игнатов

Отец ребёнка: Игнатей Иванов

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Агафья Игнатьевна

Отец ребёнка: Игнатей Иванов

Рождение ребёнка
1792

Сын: Игушкин Спиридон Игнатьев

Отец ребёнка: Игнатей Иванов

Рождение ребёнка
1796

Сын: Игушкин Карп Игнатьев

Отец ребёнка: Игнатей Иванов

Рождение ребёнка
1819

Сын: Игушкин Сергей Игнатиев

Отец ребёнка: Игнатей Иванов

Смерть
Неизвестно
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