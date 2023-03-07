Дарья Корнилова
Место рождения
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1788
Сын: Антон Игнатов
Отец ребёнка: Игнатей Иванов
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Агафья Игнатьевна
Отец ребёнка: Игнатей Иванов
Рождение ребёнка
1792
Сын: Игушкин Спиридон Игнатьев
Отец ребёнка: Игнатей Иванов
Рождение ребёнка
1796
Отец ребёнка: Игнатей Иванов
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Игнатей Иванов
Смерть
Неизвестно