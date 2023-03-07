из Никитино Марья Карпова
Место рождения
Дата рождения1736
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1754
Сын: Игнатей Иванов
Отец ребёнка: Меньший (Велдяшка Захаров) Антипов
Рождение ребёнка
1767
Сын: Данил Иванов
Отец ребёнка: Меньший (Велдяшка Захаров) Антипов
Рождение ребёнка
1775
Сын: Герасим Иванов
Отец ребёнка: Меньший (Велдяшка Захаров) Антипов
Смерть
Неизвестно