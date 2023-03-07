из Никитино Марья Карпова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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из Никитино Марья Карпова

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Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1754

Сын: Игнатей Иванов

Отец ребёнка: Меньший (Велдяшка Захаров) Антипов

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Данил Иванов

Отец ребёнка: Меньший (Велдяшка Захаров) Антипов

Рождение ребёнка
1775

Сын: Герасим Иванов

Отец ребёнка: Меньший (Велдяшка Захаров) Антипов

Смерть
Неизвестно
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