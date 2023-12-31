Плешаков Павел Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Плешаков Василий
Мать: Шемякина Анна Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плешаков Александр Павлович
Мать ребёнка: Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плешаков Неизвестно Павлович
Мать ребёнка: Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плешаков Володя
Мать ребёнка: Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ольга
Смерть
Неизвестно