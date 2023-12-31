Плешаков Павел Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плешаков Павел Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Плешаков Василий

Мать: Шемякина Анна Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плешаков Александр Павлович

Мать ребёнка: Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плешаков Неизвестно Павлович

Мать ребёнка: Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плешаков Володя

Мать ребёнка: Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ольга

Смерть
Неизвестно
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