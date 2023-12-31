Плешаков Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плешаков Павел Васильевич
Мать ребёнка: Шемякина Анна Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плешаков Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Шемякина Анна Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Плешакова Зинаида Васильевна
Мать ребёнка: Шемякина Анна Семеновна
Смерть
Неизвестно