Шемякина Анна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шемякина Анна Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шемякин Федор Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плешаков Павел Васильевич

Отец ребёнка: Плешаков Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плешаков Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Плешаков Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плешакова Зинаида Васильевна

Отец ребёнка: Плешаков Василий

Смерть
Неизвестно
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