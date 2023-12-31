Шемякина Анна Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плешаков Павел Васильевич
Отец ребёнка: Плешаков Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плешаков Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Плешаков Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Плешакова Зинаида Васильевна
Отец ребёнка: Плешаков Василий
Смерть
Неизвестно