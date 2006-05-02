Ефимов Олег Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1963
Дата смерти02.05.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1963
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.09.1990
Мать ребёнка: Ефимова Инна Константиновна
Саратов
Рождение ребёнка
04.03.1992
Сын: Ефимов Глеб Олегович
Мать ребёнка: Ефимова Инна Константиновна
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
02.05.2006