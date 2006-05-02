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Ефимов Олег Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1963

Дата смерти

02.05.2006

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1963

Отец: Ефимов Василий Федорович

Мать: Ефимова Александра Герасимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимова Инна Константиновна

Рождение ребёнка
18.09.1990

Сын: Ефимов Артем Олегович

Мать ребёнка: Ефимова Инна Константиновна

Саратов
Рождение ребёнка
04.03.1992

Сын: Ефимов Глеб Олегович

Мать ребёнка: Ефимова Инна Константиновна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
02.05.2006

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