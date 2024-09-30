Ланкинен (Ямалайнен) Сайма Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ланкинен (Ямалайнен) Сайма Абрамовна

Место рождения

Ямолайзи, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

16.11.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1909

Отец: Ямалайнен Абрам Генрихович

Мать: Ямалайнен (Пейкалайнен) Ева Семеновна

Ямолайзи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
03.08.1930

Муж: Ланкинен Иван Иванович

Рождение ребёнка
11.10.1930

Сын: Ланкинен Тойво Иванович

Отец ребёнка: Ланкинен Иван Иванович

Рождение ребёнка
04.11.1932

Сын: Ланкинен Эйно Иванович

Отец ребёнка: Ланкинен Иван Иванович

Рождение ребёнка
01.09.1935

Дочь: (Ланкинен) Ойва Ивановна

Отец ребёнка: Ланкинен Иван Иванович

Смерть
Неизвестно

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