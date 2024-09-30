Ланкинен (Ямалайнен) Сайма Абрамовна
Место рождения
Дата рождения16.11.1909
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1909
Бракосочетание
03.08.1930
Рождение ребёнка
11.10.1930
Отец ребёнка: Ланкинен Иван Иванович
Рождение ребёнка
04.11.1932
Отец ребёнка: Ланкинен Иван Иванович
Рождение ребёнка
01.09.1935
Дочь: (Ланкинен) Ойва Ивановна
Отец ребёнка: Ланкинен Иван Иванович
Смерть
Неизвестно