Горборукова (Куринских) ВАССА
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смерти1992
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Куринских Анисим Лаврентьевич
Мать: Горшки Прасковья
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Горборукова ПРОСКОВЬЯ ИВАНОВНА
Отец ребёнка: Горборуков ИВАН
Рождение ребёнка
17.12.1918
Дочь: Волкова (Горборукова) ВАРВАРА ИВАНОВНА
Отец ребёнка: Горборуков ИВАН
Рождение ребёнка
10.05.1922
Дочь: Горборукова Таисия ИВАНОВНА
Отец ребёнка: Горборуков ИВАН
Рождение ребёнка
1924
Сын: Горборуков АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
Отец ребёнка: Горборуков ИВАН
Смерть
1992