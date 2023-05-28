Горборукова (Куринских) ВАССА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорборукова (Куринских) ВАССА

Горборукова (Куринских) ВАССА

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

1992

Пол

Женский

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Куринских Анисим Лаврентьевич

Мать: Горшки Прасковья

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Горборукова ПРОСКОВЬЯ ИВАНОВНА

Отец ребёнка: Горборуков ИВАН

Рождение ребёнка
17.12.1918

Дочь: Волкова (Горборукова) ВАРВАРА ИВАНОВНА

Отец ребёнка: Горборуков ИВАН

Рождение ребёнка
10.05.1922

Дочь: Горборукова Таисия ИВАНОВНА

Отец ребёнка: Горборуков ИВАН

Рождение ребёнка
1924

Сын: Горборуков АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

Отец ребёнка: Горборуков ИВАН

Смерть
1992

Мы используем куки для улучшения работы сайта.