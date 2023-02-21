Волкова (Горборукова) ВАРВАРА ИВАНОВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Горборукова) ВАРВАРА ИВАНОВНА

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Место рождения

с. Семёновка Иссык-Кульской обл. Киргизская ССР

Дата рождения

17.12.1917

Дата смерти

18.10.1990

Пол

Женский

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1917

Отец: Горборуков ИВАН

Мать: Горборукова ВАССА

с. Семёновка Иссык-Кульской обл. Киргизская ССР
Рождение ребёнка
26.11.1937

Дочь: Ушанова МАРИЯ ГРИГОРЬЕВНА

Отец ребёнка: Волков ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ

с. Семёновка Иссык-Кульской обл. Киргизская ССР
Смерть
18.10.1990
Гвардейский, Кордайский район, Жамбылская область
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