Волкова (Горборукова) ВАРВАРА ИВАНОВНА
Место рожденияс. Семёновка Иссык-Кульской обл. Киргизская ССР
Дата рождения17.12.1917
Дата смерти18.10.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
17.12.1917
Отец: Горборуков ИВАН
Мать: Горборукова ВАССА
с. Семёновка Иссык-Кульской обл. Киргизская ССР
Рождение ребёнка
26.11.1937
Дочь: Ушанова МАРИЯ ГРИГОРЬЕВНА
Отец ребёнка: Волков ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ
с. Семёновка Иссык-Кульской обл. Киргизская ССР
Смерть
18.10.1990
Гвардейский, Кордайский район, Жамбылская область