Куринских х
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1889
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Горшки х
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куринских ВЕРА
Мать ребёнка: Горшки х
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куринских ТАТЬЯНА
Мать ребёнка: Горшки х
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куринских ГАВРИИЛ
Мать ребёнка: Горшки х
Смерть
Неизвестно