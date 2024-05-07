Зубова (Фефилова) Устинья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
12.11.1900
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Зубова Раиса Артемьевна
Отец ребёнка: Зубов Артемий Яковлевич
Рождение ребёнка
26.06.1904 ст.
Дочь: Шишелова (Зубова) Анна Артемьевна
Отец ребёнка: Зубов Артемий Яковлевич
деревня Марьина, муниципальное образование Карпогорское, Пинежский район, Архангельская область
Рождение ребёнка
С 1905 по 1912
Дочь: Зубова Евдокия Артемьевна
Отец ребёнка: Зубов Артемий Яковлевич
Рождение ребёнка
С 1906 по 1913
Дочь: Зубова Александра Артемьевна
Отец ребёнка: Зубов Артемий Яковлевич
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Шемаханова (Зубова) Ирина Артемьевна
Отец ребёнка: Зубов Артемий Яковлевич
Рождение ребёнка
После 1914
Дочь: (Зубова) Мария Артемьевна
Отец ребёнка: Зубов Артемий Яковлевич
Рождение ребёнка
1916
Отец ребёнка: Зубов Артемий Яковлевич
Смерть
Неизвестно