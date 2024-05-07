Зубова (Фефилова) Устинья Андреевна 1882 — найти родственников по фамилии на Familio
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Зубова (Фефилова) Устинья Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Фефилов Андрей Григорьевич

Мать: Фефилова (Стахеева) Анисья Саввична

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубов Артемий Яковлевич

Бракосочетание
12.11.1900

Муж: Зубов Артемий Яковлевич

Марьина, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Зубова Раиса Артемьевна

Отец ребёнка: Зубов Артемий Яковлевич

Рождение ребёнка
26.06.1904 ст.

Дочь: Шишелова (Зубова) Анна Артемьевна

Отец ребёнка: Зубов Артемий Яковлевич

деревня Марьина, муниципальное образование Карпогорское, Пинежский район, Архангельская область
Рождение ребёнка
С 1905 по 1912

Дочь: Зубова Евдокия Артемьевна

Отец ребёнка: Зубов Артемий Яковлевич

Марьина, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
С 1906 по 1913

Дочь: Зубова Александра Артемьевна

Отец ребёнка: Зубов Артемий Яковлевич

Марьина, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Шемаханова (Зубова) Ирина Артемьевна

Отец ребёнка: Зубов Артемий Яковлевич

Марьина, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
После 1914

Дочь: (Зубова) Мария Артемьевна

Отец ребёнка: Зубов Артемий Яковлевич

Рождение ребёнка
1916

Сын: Зубов Фёдор Артемьевич

Отец ребёнка: Зубов Артемий Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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