Фефилов Андрей Григорьевич
Место рождения
Дата рождения29.09.1835 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1835 ст.
Бракосочетание
04.11.1853 ст.
Жена: Фефилова Анисья Саввишна
Бракосочетание
04.11.1853 ст.
Рождение ребёнка
22.01.1854 ст.
Сын: Фефилов Игнатий Андреевич
Мать ребёнка: Фефилова Анисья Саввишна
Рождение ребёнка
28.03.1855 ст.
Мать ребёнка: Фефилова Анисья Саввишна
Рождение ребёнка
29.01.1857
Сын: Фефилов Григорий Андреевич
Мать ребёнка: Фефилова Анисья Саввишна
Рождение ребёнка
15.01.1858
Мать ребёнка: Фефилова Анисья Саввишна
Рождение ребёнка
15.06.1859
Мать ребёнка: Фефилова Анисья Саввишна
Рождение ребёнка
1873 ст.
Мать ребёнка: Фефилова Анисья Саввишна
Рождение ребёнка
22.10.1875 ст.
Дочь: Анастасия Андреевна
Мать ребёнка: Фефилова Анисья Саввишна
Рождение ребёнка
1876
Мать ребёнка: Фефилова Анисья Саввишна
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Зубова Устинья Андреевна
Мать ребёнка: Фефилова Анисья Саввишна
Смерть
Неизвестно