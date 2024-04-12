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Фефилов Андрей Григорьевич

Место рождения

Кеврола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

29.09.1835 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1835 ст.

Отец: Фефилов Григорий Егорович

Мать: Фефилова Гликерия Поликарповна

Кеврола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
04.11.1853 ст.

Жена: Фефилова Анисья Саввишна

Кеврола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
04.11.1853 ст.

Жена: не указана

Кеврола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
22.01.1854 ст.

Сын: Фефилов Игнатий Андреевич

Мать ребёнка: Фефилова Анисья Саввишна

Кеврола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
28.03.1855 ст.

Сын: Фефилов Иван Андреевич

Мать ребёнка: Фефилова Анисья Саввишна

Кеврола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
29.01.1857

Сын: Фефилов Григорий Андреевич

Мать ребёнка: Фефилова Анисья Саввишна

Кеврола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
15.01.1858

Сын: Фефилов Иона Андреевич

Мать ребёнка: Фефилова Анисья Саввишна

Кеврола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
15.06.1859

Сын: Фефилов Елисей Андреевич

Мать ребёнка: Фефилова Анисья Саввишна

Рождение ребёнка
1873 ст.

Сын: Фефилов Егор Андреевич

Мать ребёнка: Фефилова Анисья Саввишна

Кеврола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
22.10.1875 ст.

Дочь: Анастасия Андреевна

Мать ребёнка: Фефилова Анисья Саввишна

Кеврола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Фефилов Семён Андреевич

Мать ребёнка: Фефилова Анисья Саввишна

Кеврола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Зубова Устинья Андреевна

Мать ребёнка: Фефилова Анисья Саввишна

Смерть
Неизвестно
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