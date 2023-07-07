Шишелова (Зубова) Анна Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШишелова (Зубова) Анна Артемьевна

Шишелова (Зубова) Анна Артемьевна

avatar

Место рождения

деревня Марьина, муниципальное образование Карпогорское, Пинежский район, Архангельская область

Дата рождения

26.06.1904 ст.

Дата смерти

10.01.1991

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1904 ст.

Отец: Зубов Артемий Яковлевич

Мать: Зубова Устинья Андреевна

деревня Марьина, муниципальное образование Карпогорское, Пинежский район, Архангельская область
Рождение ребёнка
01.10.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шишелов Григорий Леонтьевич

Верхнее Бугаево, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
01.10.1938

Дочь: Ледкова Зинаида Григорьевна

Отец ребёнка: Шишелов Григорий Леонтьевич

Верхнее Бугаево, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сысой

Смерть
10.01.1991
Красное, Муниципальный район Заполярный район, Ненецкий автономный округ
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close