Шишелова (Зубова) Анна Артемьевна
Место рождениядеревня Марьина, муниципальное образование Карпогорское, Пинежский район, Архангельская область
Дата рождения26.06.1904 ст.
Дата смерти10.01.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1904 ст.
Отец: Зубов Артемий Яковлевич
Мать: Зубова Устинья Андреевна
деревня Марьина, муниципальное образование Карпогорское, Пинежский район, Архангельская область
Рождение ребёнка
01.10.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шишелов Григорий Леонтьевич
Рождение ребёнка
01.10.1938
Дочь: Ледкова Зинаида Григорьевна
Отец ребёнка: Шишелов Григорий Леонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сысой
Смерть
10.01.1991
Красное, Муниципальный район Заполярный район, Ненецкий автономный округ