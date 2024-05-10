Липина Софья Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЛипина Софья

Липина Софья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Липин Ричард Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Липин Ричард Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Россия, Москва
Смерть
Неизвестно

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