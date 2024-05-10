Липин Ричард Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Липин Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Липина Софья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Липина Софья
Место жительства
Неизвестно
Россия, Москва
Смерть
Неизвестно