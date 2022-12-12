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Ярославцев Сильвестр Иванович

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Место рождения

Репьево, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Около 1892

Дата смерти

Около 1922

Пол

Мужской

Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892

Отец: Ярославцев Иван малой Варфоломеевич

Мать: Ярославцева Наталья Никоновна

Репьево, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
С 1900 по 1922
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
21.05.1914 ст.

Жена: Ярославцева Елена Илларионовна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Д-156 оп. 1 д. 2767 Метрическая книга Покровской церкви города Ново-Николаевска 1914 год Л. 38об № 26 брак 21 мая Томского уезда Каменской вол. села Репьевского крестьянин Сильвестр Иванов Ярославцев... Показать все
Рождение ребёнка
10.06.1919

Дочь: Ярославцева Зинаида Силеверстовна

Мать ребёнка: Ярославцева Елена Илларионовна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
24.12.1920

Сын: Ярославцев Александр Селиверстович

Мать ребёнка: Ярославцева Елена Илларионовна

Репьево, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Около 1922
Репьево, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
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