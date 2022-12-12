Ярославцев Сильвестр Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1892
Дата смертиОколо 1922
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892
Место жительства
С 1900 по 1922
Бракосочетание
21.05.1914 ст.
Д-156 оп. 1 д. 2767 Метрическая книга Покровской церкви города Ново-Николаевска 1914 год Л. 38об № 26 брак 21 мая Томского уезда Каменской вол. села Репьевского крестьянин Сильвестр Иванов Ярославцев... Показать все
Рождение ребёнка
10.06.1919
Дочь: Ярославцева Зинаида Силеверстовна
Мать ребёнка: Ярославцева Елена Илларионовна
Рождение ребёнка
24.12.1920
Сын: Ярославцев Александр Селиверстович
Мать ребёнка: Ярославцева Елена Илларионовна
Смерть
Около 1922