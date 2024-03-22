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Ярославцев Виталий Сильвестрович

Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

22.04.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1915

Отец: Ярославцев Сильвестр Иванович

Мать: Ярославцева Елена Илларионовна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
ГАНО Ф. Д-156, оп.1, д. 2768, л. 8об.-9 (Новосибирск) Новониколаевская церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы (православная). 1915 год Метрическая книга. Часть 1. О родившихся. Апрель Рожден 2... Показать все
Смерть
Неизвестно
Умер в раннем детстве
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