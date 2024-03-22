Ярославцев Виталий Сильвестрович
Место рождения
Дата рождения22.04.1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1915
ГАНО Ф. Д-156, оп.1, д. 2768, л. 8об.-9 (Новосибирск) Новониколаевская церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы (православная). 1915 год Метрическая книга. Часть 1. О родившихся. Апрель Рожден 2... Показать все
Смерть
Неизвестно
Умер в раннем детстве