Лифанова Татьяна Никитична 1852 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лифанова Татьяна Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лифанов Василий Екимович

Рождение ребёнка
Около 1880 ст.

Дочь: Лифанова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Лифанов Василий Екимович

Пензенская губерния Мокшанский уезд
Рождение ребёнка
Около 1882 ст.

Дочь: Лифанова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Лифанов Василий Екимович

Пензенская губерния Мокшанский уезд
Рождение ребёнка
20.05.1883

Сын: Лифанов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Лифанов Василий Екимович

Пензенская губерния Мокшанский уезд
Рождение ребёнка
Около 1887 ст.

Дочь: Лифанова Елена Васильевна

Отец ребёнка: Лифанов Василий Екимович

Пензенская губерния Мокшанский уезд
Рождение ребёнка
Около 1891 ст.

Дочь: Лифанова Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Лифанов Василий Екимович

Пензенская губерния Мокшанский уезд
Смерть
Неизвестно

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