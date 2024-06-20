Лифанова Татьяна Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1880 ст.
Дочь: Лифанова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Лифанов Василий Екимович
Пензенская губерния Мокшанский уезд
Рождение ребёнка
Около 1882 ст.
Дочь: Лифанова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Лифанов Василий Екимович
Пензенская губерния Мокшанский уезд
Рождение ребёнка
20.05.1883
Сын: Лифанов Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Лифанов Василий Екимович
Пензенская губерния Мокшанский уезд
Рождение ребёнка
Около 1887 ст.
Дочь: Лифанова Елена Васильевна
Отец ребёнка: Лифанов Василий Екимович
Пензенская губерния Мокшанский уезд
Рождение ребёнка
Около 1891 ст.
Дочь: Лифанова Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Лифанов Василий Екимович
Пензенская губерния Мокшанский уезд
Смерть
Неизвестно