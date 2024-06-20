Лифанов Василий Екимович Около 1849 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Лифанов Василий Екимович

Место рождения

Пензенская губерния Мокшанский уезд

Дата рождения

Около 1849 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849 ст.

Отец: Лифанов Еким

Мать: не указана

Пензенская губерния Мокшанский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лифанова Татьяна Никитична

Рождение ребёнка
Около 1880 ст.

Дочь: Лифанова Мария Васильевна

Мать ребёнка: Лифанова Татьяна Никитична

Пензенская губерния Мокшанский уезд
Рождение ребёнка
Около 1882 ст.

Дочь: Лифанова Анна Васильевна

Мать ребёнка: Лифанова Татьяна Никитична

Пензенская губерния Мокшанский уезд
Рождение ребёнка
20.05.1883

Сын: Лифанов Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Лифанова Татьяна Никитична

Пензенская губерния Мокшанский уезд
Рождение ребёнка
Около 1887 ст.

Дочь: Лифанова Елена Васильевна

Мать ребёнка: Лифанова Татьяна Никитична

Пензенская губерния Мокшанский уезд
Рождение ребёнка
Около 1891 ст.

Дочь: Лифанова Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Лифанова Татьяна Никитична

Пензенская губерния Мокшанский уезд
Смерть
Неизвестно

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