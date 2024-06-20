Лифанов Василий Екимович
Место рожденияПензенская губерния Мокшанский уезд
Дата рожденияОколо 1849 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1849 ст.
Отец: Лифанов Еким
Мать: не указана
Пензенская губерния Мокшанский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1880 ст.
Дочь: Лифанова Мария Васильевна
Мать ребёнка: Лифанова Татьяна Никитична
Пензенская губерния Мокшанский уезд
Рождение ребёнка
Около 1882 ст.
Дочь: Лифанова Анна Васильевна
Мать ребёнка: Лифанова Татьяна Никитична
Пензенская губерния Мокшанский уезд
Рождение ребёнка
20.05.1883
Сын: Лифанов Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Лифанова Татьяна Никитична
Пензенская губерния Мокшанский уезд
Рождение ребёнка
Около 1887 ст.
Дочь: Лифанова Елена Васильевна
Мать ребёнка: Лифанова Татьяна Никитична
Пензенская губерния Мокшанский уезд
Рождение ребёнка
Около 1891 ст.
Дочь: Лифанова Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Лифанова Татьяна Никитична
Пензенская губерния Мокшанский уезд
Смерть
Неизвестно